/ Учредитель «Речелстроя» стал фигурантом нового уголовного дела

Ранее Анрея Пязока обвинили в мошенничестве.

Уголовное дело по статье «привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов» возбудили в отношении учредителя ООО «Речелстрой» Андрея Пязока. Вместе с ним фигурантом дела стал один из руководителей компании. По информации следствия, в 2016 году они направили более 297 миллионов рублей средств участников долевого строительства на цели, которые никак не были связанны со строительством жилых домов.

В следственном комитете продолжают собирать доказательства. В следственную группу включили самых опытных работников.

Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области. — добавили в СУ СКР по Челябинской области.

Ранее Андрею Пязоку предъявили обвинение по статье «мошенничество» по факту хищения средств дольщиков при строительстве жилых домов микрорайона «Lake City» в период 2015—2016 годов. По уголовному делу проводятся необходимые бухгалтерские и оценочные экспертизы, признаны потерпевшими более 1300 граждан.