/ Житель Миасса заплатил 50 тысяч за обещания в 9-кратной компенсации

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

60-летний житель Миасса стал жертвой мошенников, действовавших по классической схеме. Неизвестные сообщили мужчине о том, что заказанные им через интернет лекарства оказались некачественными. Поэтому пенсионеру положена компенсация в размере 450 тысяч рублей. Только перед ее получением нужно заплатить страховку и пошлину в размере 50 тысяч рублей.

Мужчина перевел указанную сумму через банкомат, но компенсацию ему не выплатили, а номер злоумышленника стал недоступен. В отдел полиции Миасса поступило сообщение от местного жителя 1958 года рождения. Сейчас по данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Максимальные санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.