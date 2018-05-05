/ Женщина осталась без одежды и денег после онлайн-шопинга на Южном Урале

Искать нечестного продавца начала полиция.

Жительница Челябинской области рассталась с 5 тысячами рублей во время онлайн-шопинга. Она покупала женские вещи у частного продавца, договорилась о сроках прихода товара, о способе оплаты. Честно перевела нужную сумму на карту продавцу и стала ждать посылку. Вещи так и не пришли. Деньги тоже не вернулись. Страница продавца в соцсетях к моменту, когда покупательница заподозрила неладное, была заблокирована.

В настоящее время полицейские проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления и установлению лиц, причастных к его совершению. Сотрудники полиции ОМВД по Катав-Ивановскому району расследуют уголовное дело возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудники полиции в не в первый раз просят граждан внимательнее относиться к онлайн-сделкам: не переводить деньги незнакомым лицам до получения товара, проверять, когда был создан ресурс для онлайн-шопинга, изучать отзывы клиентов.