Мошенники выманивают деньги у челябинцев под видом оплаты коммунальных услуг

Злоумышленники присылают ссылку на фишинговый сайт

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупреждает южноуральцев о новой схеме мошенничества под видом оплаты коммунальных услуг.

С начала декабря мошенники рассылают в мессенджеры сообщения якобы от управляющих компаний с предложением оплатить коммунальные услуги с существенной скидкой.

«Для оплаты счетов по предложенной скидке мошенники предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Там пользователю предлагается ввести свои персональные данные, адрес проживания и данные банковской карты для проведения платежа. Все сведения попадают в руки злоумышленников», — рассказали в ведомстве.

Оплачивайте услуги только на официальных ресурсах!

Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.



Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.

