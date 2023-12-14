Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупреждает южноуральцев о новой схеме мошенничества под видом оплаты коммунальных услуг.
С начала декабря мошенники рассылают в мессенджеры сообщения якобы от управляющих компаний с предложением оплатить коммунальные услуги с существенной скидкой.
«Для оплаты счетов по предложенной скидке мошенники предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Там пользователю предлагается ввести свои персональные данные, адрес проживания и данные банковской карты для проведения платежа. Все сведения попадают в руки злоумышленников», — рассказали в ведомстве.
Оплачивайте услуги только на официальных ресурсах!
Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.
Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.