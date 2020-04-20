Мошенники украли у двух жительниц Челябинской области более 250 тысяч рублей

Злоумышленники воспользовались доверием жертв.



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Более 250 тысяч рублей украли у жительниц Челябинской области телефонные мошенники. Они вошли в доверие потерпевших и похитили средства со счетов на карте.



Инциденты произошли в Златоусте и в Еткульстом районе. В первом случае неизвестный убедил жертву, что он сотрудник Сбербанка, потерпевшая передала ему секретные данные карты и лишилась 30 тысяч рублей. Жительница Еткульского района сама перевела злоумышленникам деньги, когда мошенники сообщили ей, что якобы её родственник спровоцировал ДТП, ответственности за которое можно избежать переведя 250 тысяч рублей.

«В растерянности и волнении женщина забыла о том, что сама же читала о таких способах мошенничества, она знала, что не в коем случае нельзя переводить деньги людям, находящимся на другом конце провода, кем бы они не представились. Тем не менее, жительница Еткульского района перевела 250 тысяч рублей неизвестному лицу»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела. В полиции подчеркнули, что предпримут все необходимые меры, чтобы найти злоумышленников, а также призывали граждан быть менее доверчивыми. Правоохранители советуют в таких случаях сохранять спокойствие, немедленно прекратить разговор и перезвонить в банк по указанному номеру на карте, либо перезвонить родственнику, от лица которого вам звонили. В случае мошеннических действий, о них необходимо сообщить в полицию.