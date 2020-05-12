Женщину из Карталов обманули в интернет-магазине на 30 тысяч рублей

Полиция разыскивает преступников.

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33-летняя женщина, проживающая в Карталах, решила во время режима самоизоляции приобрести новый мобильный телефон. И недолго поискав варианты в интернете, она наткнулась на сайт, торгующий техникой по значительно низким ценам, в отличие от конкурентов.

Женщину данное предложение заинтересовало, и она решила связаться с продавцом через переписку. Когда ее убедили, что все честно и легально, жительница Карталов оплатила товар, но после этого связаться с сотрудниками интернет-магазина уже не смогла. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

«По данному факту следственным отделом МО МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отмечается, что в данный момент сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

Также полиция напоминает, что во избежание совершения мошеннических действий со стороны недобросовестных продавцов при заказе товаров и услуг через интернет следует использовать сайты магазинов популярных брендов, либо же легальные и известные интернет-магазины.