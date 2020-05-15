В России мошенники создают фейковые сайты «Госуслуг»

Таким образом злоумышленники пытаются завладеть чужими персональными данными.

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После того, как президент России Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки, которые положены гражданам, в сети начали появляться фейковые сайты, имитирующие портал «Госуслуги», сообщает газета «Коммерсантъ».

«Компания „СерчИнформ“ сообщила о более 30 подобных доменах, которые вводят пользователей в заблуждение, используя слова gosuslugi, vyplaty и так далее. При этом, как отметил замгендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко, более 70 таких сайтов были зарегистрированы еще в апреле», — отмечает издание.

Мошенники используют актуальную для населения тему для того, чтобы получить доступ к персональным данным того, кто не заметит подвоха, регистрируясь на фейковом сайте.

Для того, чтобы обезопасить себя, не переходите по ссылкам, которые отправляют вам в электронных письмах или в рекламных блоках. Гораздо безопаснее будет вручную набрать адрес необходимого сайта в строке бразура.