Мошенники повесили миллионный кредит на жителя Магнитогорска

Обманным путем они сделали так, что мужчина задолжал банку 1,1 млн рублей

Житель Магнитогорска пострадал от кибермошенников, которые обманным путем оформили на него кредит. О задолженности мужчина узнал, когда ему стали поступать сообщения с требованиями погасить долг. Сотрудники отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Магнитогорску выяснили, что мошенник получил доступ к личному кабинету банка через старый номер потерпевшего, оформил на его имя кредит и обналичил денежные средства, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Некоторое время назад магнитогорец сменил номер телефона, однако в приложении банка новый номер телефона не указал. По истечении нескольких месяцев номер перешел к другому владельцу. Мошенник получил доступ к личному кабинету магнитогорца и оформил от его имени кредит на сумму 1,1 млн рублей. Денежные средства мужчина обналичил и забрал себе.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ („Кража“). В настоящее время полицейские устанавливают гражданина, совершившего преступление», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники полиции напоминают, что, приняв решение о смене номера телефона, следует лично обратиться в отделение банка или воспользоваться онлайн-сервисом для смены номера телефона в приложении банка. Отметим, только личная бдительность поможет сохранить ваши денежные средства и не попасться на уловку мошенников.

Автор: Лилия Полякова