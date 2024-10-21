Житель Магнитогорска пострадал от кибермошенников, которые обманным путем оформили на него кредит. О задолженности мужчина узнал, когда ему стали поступать сообщения с требованиями погасить долг. Сотрудники отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Магнитогорску выяснили, что мошенник получил доступ к личному кабинету банка через старый номер потерпевшего, оформил на его имя кредит и обналичил денежные средства, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
Некоторое время назад магнитогорец сменил номер телефона, однако в приложении банка новый номер телефона не указал. По истечении нескольких месяцев номер перешел к другому владельцу. Мошенник получил доступ к личному кабинету магнитогорца и оформил от его имени кредит на сумму 1,1 млн рублей. Денежные средства мужчина обналичил и забрал себе.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ („Кража“). В настоящее время полицейские устанавливают гражданина, совершившего преступление», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Сотрудники полиции напоминают, что, приняв решение о смене номера телефона, следует лично обратиться в отделение банка или воспользоваться онлайн-сервисом для смены номера телефона в приложении банка. Отметим, только личная бдительность поможет сохранить ваши денежные средства и не попасться на уловку мошенников.
Автор: Лилия Полякова