«Приставки и настройка телевещания»: активизировались мошенники, продающие ненужные услуги

Злоумышленники представляются сотрудниками РТРС.

Послушать 00:00

В России активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками «Российской телевизионной и радиовещательной сети». Злоумышленники ходят по квартирам под предлогом опроса о качестве телевещания. В ходе разговора они предлагают приобрести и настроить телевизионную приставку. Прайс на оборудование и услуги значительно завышен по сравнению с реальной стоимостью.

«РТРС напоминает, что не занимается установкой и продажей приемного оборудования. Такие услуги могут оказывать сервисные службы. Однако если они представляются сотрудниками РТРС, то это явный обман, за которым может скрываться мошенничество», — сообщает пресс-служба РТРС.

Для того, чтобы настроить вещание цифрового телевидения, необходимо, чтобы ваш телевизор имел возможность принимать данный вид сигнала или приобрести специальную приставку. Кроме того, для приема цифрового сигнала необходимо иметь дециметровую антенну. После этого нужно включить автопоиск каналов.

Подробные инструкции по необходимому оборудованию и настройке вещания можно посмотреть на сайте смотримцифру.рф в разделе «Телезрителям», а также на бесплатной «горячей линии» по номеру телефона: 8-800-220-20-02.