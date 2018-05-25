/ Лжеработодатели «кинули» чебаркульцев при попытке трудоустроиться

Злоумышленники находили своих «жертв» через социальные сети.

Поиск работы сразу для нескольких жителей Чебаркуля обернулся финансовыми потерями. Соискатели лишились больше двух тысяч рублей, попавшись на уловки «черных работодателей». Подобные объявления продолжают распространяться по интернету.

Вакансия появилась в одной из групп по поиску работы и сотрудников в социальной сети Вконтакте. Якобы крупной торговый сети на неполный рабочий день требовался персонал для нарезки и выкладки сыра в трех магазинах. Несколько чебаркульцев откликнулись на предложение и уточнили подробности. Оказалось, что для трудоустройства необходимо оформить «медицинскую книжку». При этом стандартная санитарная книжка организации почему-то не подходила.

Предлагали ходить нарезать сыры, выставлять их на витрину, делать ценники и менять устаревшую продукцию. Я связалась с человеком, который разместил объявление. Оказалось, что нужна медицинская книжка особого образца. Проходить ничего не нужно, просто перевести деньги на карту, книжку обещали привести потом. — рассказала сайту «Первый областной» жительница Чебаркуля Александра Нумцева.

Девушка не поддалась на уловки и обратилась в магазин. Там сообщили, что сотрудников на такую вакансию не ищут, а раскладкой сыров занимается уже трудоустроенный персонал.

Сайту «Первый областной» в кадровой службе также подтвердили, что им не требуются сотрудники на неполный рабочий день и отношения к перечисляемым за документы работников деньгам они не имеют. К оформлению санитарной книжки их соискатель преступает, как правило, по направлению от организации.

Известно, что несколько жительниц Чебаркуля все же поверили мошенникам и перечислили денежные средства. После этого контактное лицо переставало выходить на связь. Сейчас жертвы злоумышленников готовят обращение в полицию. При этом подобные объявления продолжают распространять в группах других южноуральских городов.