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Лжеработодатели «кинули» чебаркульцев при попытке трудоустроиться

Злоумышленники находили своих «жертв» через социальные сети.
сегодня в 16:55
  |  Происшествия

Поиск работы сразу для нескольких жителей Чебаркуля обернулся финансовыми потерями. Соискатели лишились больше двух тысяч рублей, попавшись на уловки «черных работодателей». Подобные объявления продолжают распространяться по интернету.

Вакансия появилась в одной из групп по поиску работы и сотрудников в социальной сети Вконтакте. Якобы крупной торговый сети на неполный рабочий день требовался персонал для нарезки и выкладки сыра в трех магазинах. Несколько чебаркульцев откликнулись на предложение и уточнили подробности. Оказалось, что для трудоустройства необходимо оформить «медицинскую книжку». При этом стандартная санитарная книжка организации почему-то не подходила.

Предлагали ходить нарезать сыры, выставлять их на витрину, делать ценники и менять устаревшую продукцию. Я связалась с человеком, который разместил объявление. Оказалось, что нужна медицинская книжка особого образца. Проходить ничего не нужно, просто перевести деньги на карту, книжку обещали привести потом. — рассказала сайту «Первый областной» жительница Чебаркуля Александра Нумцева.

Девушка не поддалась на уловки и обратилась в магазин. Там сообщили, что сотрудников на такую вакансию не ищут, а раскладкой сыров занимается уже трудоустроенный персонал.

Сайту «Первый областной» в кадровой службе также подтвердили, что им не требуются сотрудники на неполный рабочий день и отношения к перечисляемым за документы работников деньгам они не имеют. К оформлению санитарной книжки их соискатель преступает, как правило, по направлению от организации.

Известно, что несколько жительниц Чебаркуля все же поверили мошенникам и перечислили денежные средства. После этого контактное лицо переставало выходить на связь. Сейчас жертвы злоумышленников готовят обращение в полицию. При этом подобные объявления продолжают распространять в группах других южноуральских городов.

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