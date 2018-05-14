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/ Мошенница «вылечила» пенсионерку и потребовала денежную благодарность

Мошенница «вылечила» пенсионерку и потребовала денежную благодарность

Пожилая женщина лишилась накоплений.
сегодня в 20:06
  |  Происшествия

92-летняя жительница Еманжелинска прогуливалась возле дома, когда к ней подошла незнакомка. Та напросилась в квартиру, заявив, что ищет комнату для своей дочери. В помещении неизвестная в «благодарность» за помощь решила вылечить пенсионерку. Для этого ей понадобились деньги, с которыми она провела ряд манипуляций. После это пенсионерке вернули узелок, в котором должны были быть купюры, но открывать его запретили.

Обман вскрыла сотрудница центра социального обслуживания. Она пришла к пенсионерке и вместе с ней обнаружила отсутствие денег. Соцработник обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления. По данному факту следственным отделом ОМВД России по Еманжелинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество). — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Нарушительнице грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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