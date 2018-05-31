/ Деньги на студенческое общежитие к саммиту ШОС выделит федеральный Минобр

Новое здание будет гостиницей для журналистов, а потом домом для учащихся.

Решился вопрос о строительстве нового студенческого общежития в районе Тополиной Аллеи. Эту идею ЮУрГУ, которому и будет принадлежать общежитие после сдачи, вынашивал несколько лет. Осуществятся планы благодаря решению провести в Челябинске саммиты ШОС и БРИКС.

Готовность субсидировать общежитие выразило Министерство образования и науки России.

Это серьезный шаг для формирования современных условий обучения студентов в регионе, и мы благодарны федеральному центру за поддержку в этом вопросе. Для нас этот объект также является важнейшим в свете подготовки к саммитам, поскольку общежитие планируется достроить к дате проведения саммитов. На тот период будет временно перепрофилировано под прием гостей. — сообщил губернатор Борис Дубровский на совещании по подготовке к саммитам.

Напомним, что общежитие должно быть построено в 2020 году. Сначала там разместят всех журналистов, прибывших на саммиты ШОС и БРИКС, а затем уже заселят студентов южноуральского вуза. По уровню общежитие будет соответствовать современной трехвездочной гостинице.