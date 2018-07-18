/ Челябинка купила несуществующий авиабилет до Санкт-Петербурга

Накопленные на путешествие деньги списали с банковской карты покупательницы.

Челябинка столкнулась со случаем мошенничества, пытаясь отправить свою дочь-студентку в летнюю поездку в Санкт-Петербург. Женщина накопила нужную сумму и решила спланировать путешествие самостоятельно, а авиабилеты купить через интернет.

Поисковик в верхней строке выдал один из сайтов, предлагающий данную услугу. Женщина воспользовалась предложением и оплатила перелет в обе стороны. Деньги тут же списались с банковской карты, однако ни маршрутная квитанция, ни какой-либо другой документ на указанную ей электронную почту не пришел.

Мы связались с банком, оказалось, что деньги перечислены на Яндекс. Кошелек, а в авиакомпании о таком пассажире и о нашем бронировании вообще нет никаких данных. Дозвониться по номеру телефона, указанному на сайте, невозможно, а в интернете, оказывается, есть несколько отзывов о том, что эта компания списывает деньги, а билеты в итоге не присылает билеты. — рассказала сайту «Первый областной» челябинка Любовь Сафонова.

В результате поездку пришлось отменить: подходящих билетов на поезд уже не осталось, а денег на повторную оплату авиаперелета, не нашлось. Обманутая челябинка лишилась 12,5 тысяч рублей.

Я одна содержу всю семью, деньги были не лишними, тем более что копила их целый год. Ни в банке, ни в авиакомпании ничем помочь не смогли. — добавила Любовь Сафонова.

Женщина написала заявление в районный отдел полиции. На данный момент сайт по-прежнему функционирует. На нем активно бронирование авиабилетов по всем существующим направлениям. При этом дозвониться по указанного номеру телефона невозможно. Иных способов связаться с представителями компании не предусмотрено.