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/ Жительница Чебаркуля «выиграла» миллион рублей в бесплатную лотерею

Жительница Чебаркуля «выиграла» миллион рублей в бесплатную лотерею

Теперь женщина пытается понять, где и кто ей вручит джекпот.
сегодня в 13:11
  |  Общество

Жительница Чебаркуля стала счастливой обладательницей миллиона рублей. Об этом ей сообщил вкладыш, выпавший из купленного в киоске журнала с кроссвордами. На листовке написано, что обладатель может выиграть большую денежную сумму и автомобиль. Чтобы узнать, какой достался приз достался, достаточно было стереть защитный слой.

Я потерла, увидела, что там была прописана сумму в миллион рублей. Сначала я обрадовалась: неужели мне улыбнулась удача, и я смогу купить однокомнатную квартиру. Ведь выигрывают как-то люди в лотереи. А потом призадумалась. С долей сомнения начала искать сведения об организации в Интернете. Оказалось, что много негативных отзывов об их деятельности. Такая «победительница» я не одна. — рассказала сайту «Первый областной» жительница Чебаркуля Мария.

«Миллионерша» начала звонить по указанным номерам телефонов в счастливом билете. Никто не отвечал. Тогда женщина обратилась за помощью в интернет. Там Мария наткнулась на отзывы десятков аналогичных «счастливчиков», которым так и не удалось получить заветный миллион. Как сообщают пользователи Сети, розыгрыш запустила компания «Почта Сервис». А сумма, указанная в купоне, лишь дает возможность приступить к дальнейшему этапу лотереи.

Обещают миллионы, присылают каталог, вы по нему заказываете, отправляете им письмо, оплачиваете их чеки. В каталоге ужасные товары, даже выбирать не из чего. Хорошо, если получите посылку. Я из 4 получила одну. В ответ вам приходит новое письмо, что вы уже обладатель выигрыша, только закажите еще товаров по каталогу. А когда близок срок выплаты ваших денег, сообщают, что ваши письма не дошли в срок, что представители компании очень извиняются, но вы становитесь участником следующего розыгрыша. Для подтверждения нужно заказать товары по присланному новому каталогу. — сказано на одном из форумов.

Многие, кто знаком с хитрой системой привлечения внимания к акции говорят, что номер телефона, с которого осуществлялся звонок, и адрес, на который приходит заказ, потом используются для навязчивой рекламной рассылки. Сайту «Первый областной» не удалось связаться с компанией. Однако внимательно изучив лотерейный билет, доставшийся жительнице Чебаркуля, корреспондент заметил: это просто информационная листовка, не подтверждающая выигрыш.

ООО «Почта Сервис» с целью продвижения товаров по каталогам проводит маркетинговую акцию с вручением приза 1 000 000 рублей, который в настоящей рекламе может быть также представлен в виде автомобиля. Указанные акции не являются играми, конкурсами, лотереями, публичными обещаниями награды или иными мероприятиями, основанными на риске. Акции проводятся с целью привлечения потенциальных клиентов. — сообщается мелким шрифтом на вкладыше.

Добавим, что ООО «Почта Сервис», объявивший розыгрыш, не имеет никакого отношения к почте России. На официальном сайте он представлен как организация «На дом», которая предлагает закупать одежду, продукты и товары для дома по телефону.

Отметим, что на ООО «Почта Сервис» даже подавали в суд, но пострадавшая сторона не смогла ничего доказать. Разбирательство проходило еще в 2014 году, а компания работает до сих пор.

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