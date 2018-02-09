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/ Инвестиции или пирамида? Челябинцы остались без денег из-за финансовых махинаций

Инвестиции или пирамида? Челябинцы остались без денег из-за финансовых махинаций

Как минимум шесть южноуральцев не могут вернуть свои сбережения, которые вложили в «цифровые активы» в надежде заработать.
сегодня в 20:13
  |  Происшествия

Всем, кто внесет от 500 долларов, в компании «Totem Capital» обещали денежную прибыль в размере 2 процента от суммы инвестиций ежедневно. Среди искателей легких денег оказалось немало челябинцев. Некоторые из них не только ни разу не получили обещанную выручку, но и теперь не могут вернуть собственные деньги.

Согласно данным из открытых источников, создатель компании — чех Ян Коплан, однако среди обманутых инвесторов появилось предположение, что это вымышленная личность. Информацию о компании распространяли в интернете, где она по-прежнему находится в открытом доступе, а также по «сарафанному радио». Продолжает работать и сайт, с помощью которого и происходили «вложения». Как рассказали сайту «Первый областной» челябинцы, зарегистрироваться в личном кабинете можно было только по ссылке от кого-то из других пользователей сайта. Все перечисления производились в криптовалюте, приобрести биткоины можно было или прямо на сайте по среднему курсу, но только за доллары, или купить самому на сторонних ресурсах.

Челябинец Иван Отченаш узнал о возможности потенциального быстрого заработка от знакомых. Они утверждали, что регулярно получают прибыль. Ради таких прибыльных инвестиций челябинец взял в кредит 120 тысяч рублей и внес все деньги через свой личный кабинет еще 20 ноября. С них он так и не получил ни копейки сверху, вернуть крупную сумму пока также никто не удается.

Я уже написал заявление в полицию, сейчас продолжаю искать тех, кто тоже пострадал от действий мошенников, пока точно знают, что нас в Челябинске как минимум шесть человек. По моей информации, общий ущерб исчисляется миллионами долларов. Мы намерены также обратиться в прокуратуру и собираемся написать президенту. — рассказал сайту «Первый областной» Иван Отченаш.

В полиции сайту «Первый областной» подтвердили, что заявление получено и зарегистрировано. По данному факту проводится проверка.

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