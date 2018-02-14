/ Аналитики сравнили стоимость квартир в Челябинске с другими городами

Цены чуть дешевле, чем на Юге России

Стоимость недвижимости в популярных для переезда Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи рассчитали в «челябинских квартирах». За основу взяли двухкомнатную квартиру в южноуральской столице комфорт класса за 3 миллиона рублей. Примерно во столько обойдется жилплощадь 70 квадратных метров в Тракторозаводском районе в панельном доме, построенном несколько лет назад.

Чтобы обзавестись подобного рода недвижимостью в Москве, понадобится примерно пять «челябинских квартир». Так, «двушка» в панельном доме с обычным ремонтом рядом со станцией метро «Войковская» стоит 14,8 млн руб. В Санкт-Петербург перебраться будет чуть проще: «двушка» там стоит около 6 миллионов или 2 «челябинских квартиры». Почти безболезненно можно переехать в Сочи. Если продать квартиру в Челябинске, придется добавить 800 тысяч рублей.



Максимально приближенной к челябинским ценам оказалась недвижимость в Краснодаре. Тут возможен полноценный обмен.

Владельцам недвижимости в Челябинске доступно жильё на Юге России, куда стремятся жители со всей территории России. Например, как и челябинцы, жители Сибири также мечтают перебраться в регионы с мягким климатом. — рассказал руководитель пресс-службы n1.ru Анастасия Гринёва.

