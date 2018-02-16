/ 80-летний пенсионер отдал мошенникам более полумиллиона рублей

Копейчанин думал, что так вернет деньги за некачественные лекарства.

Потерпевший два года выписывал разные лекарства через сайт, а в декабре прошлого года по телефону ему сообщили, что препараты некачественные. Незнакомый мужчина заявил, что их фирма может вернуть деньги, которые он заплатил за лекарства, а также — выплатить компенсацию за моральный ущерб. Только чтобы получить выплаты, нужно перечислить наложенным платежом деньги на счет фирмы.



Поверив звонившему, мужчина перечислил на указанный счет сначала 11 000 рублей, а затем сделал еще несколько переводов. В общей сложности копейчанин перевел на неизвестный счет более полумиллиона рублей. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию. — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

В ОМВД России по Копейску возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Полицейские устанавливают причастных к преступлению.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам: у кого есть престарелые родственники, расскажите им о случаях мошенничества, объясните им о необходимости быть более внимательными при обращении с деньгами. — добавили в полиции.