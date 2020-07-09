Все больше автомобилей с иностранными номерами появляется в Челябинске

Их невозможно привлечь к ответственности за нарушение ПДД.

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На дорогах Челябинска все чаще замечаются автомобили с иностранными государственными номерами. В основном, Евразийского экономического союза — Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии. Только передвигаются на них не жители этих стран, а простые южноуральцы.

Все потому, что регистрационные данные таких автомобилей отсутствуют в информационных базах местной Госавтоинспекции, в связи с чем привлечение водителей к ответственности за нарушения ПДД, фиксируемых через фотофиксацию, становится невозможным.

Поэтому сотрудники ГИБДД по Челябинску, работая по надзору за дорожным движением, выявляют данные автомобили с последующим привлечением водителей к административной ответственности и задержанием транспортных средств.

Ведь на данный момент все граждане Российской Федерации обязаны в течение 10 дней с момента приобретения автомобиля, зарегистрировать его на государственный учет.

«Отсутствие указанной регистрации образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.1 КоАП РФ, а именно управление автомобилем незарегистрированным в установленном порядке. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей», — подчеркнули в ГИБДД по Челябинску.

Но многих это не останавливает и они попросту пользуются автомобилем, зарегистрированным не на себя, а на гражданина одного из перечисленных государств. Тогда регистрация машины потребуется только если авто более года будет в России.

«Исключение составляют транспортные средства, ввезенные с территории Армении и зарегистрированные там после октября 2014 года, — их эксплуатация гражданами России возможна только при наличии соответствующих таможенных документов, оформленных на указанных граждан», — добавили с Госавтоинспекции.

Отмечается, что отсутствие таможенных документов образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство), а в установленных случаях документов, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного Союза.

И за это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей, а также задержание транспортного средства на специализированную стоянку.