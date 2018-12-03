/ Мутировавшего леща поймали в Челябинской области

Рыба-мутант попалась на крючок рыбаку из Озерска.

Рыбак в Челябинской области поймал леща с разными плавниками. Необычная рыбка была обнаружена в Озёрске.

Как сообщает пост в одной из групп в социальных сетях, это первый подобный улов. Рыбалка проходила в разрешенных местах. Человек обратился за помощью, чтобы узнать, что стало причиной изменений рыбы.

Ловил далеко от запрещённых водоёмов, водохранилище никогда не расстраивало. Может, кто-то объяснит, из-за чего получилась такая «золотая рыбка»? — пишет автор поста.

В комментариях ведется активное обсуждение, пользователи шутят про «летучую рыбу» и наращенные плавники. Впрочем, почти все спокойно отнеслись к аномалии.

Мне кажется, ничего страшного, просто небольшая аномалия, как и у людей бывает шесть пальцев. — комментирует Кирюха Мещангин.