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/ Мутировавшего леща поймали в Челябинской области

Мутировавшего леща поймали в Челябинской области

Рыба-мутант попалась на крючок рыбаку из Озерска.
сегодня в 12:58
  |  Общество

Рыбак в Челябинской области поймал леща с разными плавниками. Необычная рыбка была обнаружена в Озёрске.

Как сообщает пост в одной из групп в социальных сетях, это первый подобный улов. Рыбалка проходила в разрешенных местах. Человек обратился за помощью, чтобы узнать, что стало причиной изменений рыбы.

Ловил далеко от запрещённых водоёмов, водохранилище никогда не расстраивало. Может, кто-то объяснит, из-за чего получилась такая «золотая рыбка»? — пишет автор поста.

В комментариях ведется активное обсуждение, пользователи шутят про «летучую рыбу» и наращенные плавники. Впрочем, почти все спокойно отнеслись к аномалии.

Мне кажется, ничего страшного, просто небольшая аномалия, как и у людей бывает шесть пальцев. — комментирует Кирюха Мещангин.

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Комментарии

Андрей
16:14, 03.12.2018
Велика Россия,а плыть...НАДО!
Тут не только мутантом станешь...позеленеешь...нафиг!
Y77
15:11, 03.12.2018
Скормить коту, сможет летучих мышей ловить))).

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