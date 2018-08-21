/ Рухнувшая кабина лифта травмировала монтера в Челябинске

Во время ремонта оборвался трос.

В Челябинске при замене лифта пострадал рабочий. Инцидент произошел в Курчатовском районе города днем 20 августа. Во время ремонтных работ кабина лифта рухнула вниз, при этом серьезно травмировав 43-летнего работника. Лифт еще не был запущен, только происходил монтаж нового подъемника.

После прибытия на место оперативных служб было установлено, что в результате нарушения правил техники безопасности при производстве работ по замене лифтового оборудования, произошел обрыв тросов лифтовой кабины и последующее ее падение. — сообщили сайту «Первый областной» в ЕДСС Челябинска.

В крайне тяжелом состоянии пострадавшего работника доставили в больницу № 3.