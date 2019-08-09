Погибшую челябинку опознали по татуировке в виде имени любимой дочери

Дядя погибшей Оксаны Орловой дал эксклюзивное интервью «Первому областному»

Оксана Орлова уехала из Челябинска в Краснодарский край несколько лет назад. После смерти отца женщины, ее пригласил переехать родной дядя. Оксана продала челябинскую квартиру, уволилась из компании, занимавшейся недвижимостью, собрала маму и маленькую дочку и переехала на юг России.

В Анапском районе она устроилась в ту же сферу, где зарекомендовала себя не только как высококлассный специалист, но и замечательный светлый человек, с которым приятно дружить и работать.

«Мама, не расстраивайся, все у нас хорошо, мы ужинаем, скоро поедем обратно...»

В гости к Оксане в Краснодарский край приехала ее бывшая коллега, они трудились в одной фирме в Челябинске. Лилия с мужем тоже уехали с Южного Урала в Москву.

«Оксана решила показать им интересные места для детей, и они собрались поехать в Сафари-парк в Геленджик. После этого они поехали в Абрау Дюрсо, посмотреть ночные фонтаны», — рассказал корреспонденту «Первого областного» Владимир Орлов, дядя погибшей женщины.

Последний звонок Оксана сделала в Абрау Дюрсо. Женщина позвонила маме и сообщила, что они скоро вернутся домой, в этот момент компания ужинала.

«Тормозного пути не было, судя по всему, водитель уснул...»

Владимир Орлов рассказывает, что общался с очевидцами аварии, которые первыми бросились на помощь пострадавшим. На участке дороги, где произошло ДТП, есть развилка, на которой остановилась компания в Фольксвагене Туарег, чтобы повернуть налево. Именно на этой развилке в бок внедорожнику и въехал автобус.

«Я и сам туда езжу, сам в Анапе живу, всегда пропускаю встречные, а потом поворачиваю налево. А он шел на скорости где-то примерно 60 километров, и не было никакого торможения, т. е. по всей видимости, можно сделать вывод, что он уснул», — рассуждает Владимир.

«Она собственным телом закрыла дочь...»

Оксана с детьми сидела на заднем сиденье. В результате аварии она вылетела из машины, как и ее подруга, которая ехала на переднем пассажирском сиденье. Водителя и его жену спасли подушки безопасности, сейчас они в реанимации, их состояние расценивается как тяжелое, двое их детей и подруга Оксана погибли на месте происшествия.

«Кира чудом, насколько я понимаю, не могу вам сказать источник информации, сказали, что она своим телом закрывала ребенка, только поэтому ее дочка осталась жива», — рассказал Владимир Орлов.

В настоящее время малышка находится в больнице Краснодара, куда ее доставили санавиацией.

«На руке была красивая татуировка с надписью „Кира“...»

На опознание тела отправился сын Владимира. На момент общения с «Первым областным» мужчина еще с ним толком не разговаривал. Рассказал только, что брат Оксаны написал, что опознал сестру по татуировке. На руке женщины красивой вязью было написано имя любимой дочери.

«Мы до последнего держимся за ниточку...»

Перед тем, как пообщаться с Владимиром Орловым, наш корреспондент дозвонился до компании, в которой работала Оксана. Коллеги до последнего не хотели верить в то, что ее больше нет.

«Пока не хочется ничего говорить, еще не было опознания. Мы до последнего надеемся, что это не она», — дрожащим голосом ответила девушка, назвавшаяся Еленой.

Позднее на официальной странице компании в социальной сети был опубликован пост, в котором коллеги все же простились с Оксаной.