/ Молодые лоси из нацпарка «Зюраткуль» сбежали в Юрюзань

Животных разыскивают, чтобы вернуть в привычное место обитания.

В Челябинской области с территории национального парка «Зюраткуль» убежали несколько молодых лосих. В теплое время года животных выпускают в лес. Всего сейчас на выгуле 10 лосей, на двух из них, Яшке и Афоне, надеты ошейники с GPS-трекерами, которые позволяют отследить местоположение. Молодые же Соня и Дуня ходят без «маячков», и недавно забрели далеко от привычных мест.

Обычно никаких происшествий не бывает после того, как мы выпускаем лосей. Они гуляют по лесу, иногда приходят на кордон, чтобы полакомиться вкусняшками, которые не могут добыть в лесу. Но Соня и Дуня еще молодые, им год, в силу того, что они неопытные и мало жили в лесу, они заблудились и вышли к людям в Юрюзани. Их видели на улицах и на дорогах. — сообщила сайту «Первый областной» пресс-секретарь национального парка «Зюраткуль» Марина Фомина.

На всех молодых лосях цветные ошейники, чтобы их можно было отличить от диких животных. На лосихе Дуне зеленый ошейник, на Соне — оранжевый.

Если вы увидите лосей в районе города Юрюзань или еще где-то вдали от территории национального парка «Зюраткуль», сообщите об этом по телефонам: 8−902−897−25−77, 8−351−61 5−50−41.