Туристу из-за скандального видео не дали забронировать ночлег в нацпарке в Челябинской области

Мужчина сообщил, что судится с «Зюраткулем».

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Турист из Ижевска не смог забронировать домик в «Зюраткуле». Мужчина предполагает, что виной всему разоблачающее видео, после которого у него с нацпарком началась «война». В конфликте разбирался «Первый областной».

Турист Рамиль Нуриманов, во время путешествия по нацпарку «Зюраткуль» удивился, что за последние 19 лет в природоохранном комплексе, по его мнению, ничего не сделали, чтобы создать инфраструктуру для гостей, хотя в ход в парк платный. Житель Ижевска обратился к руководству нацпарка, но, как он уверяет, на его сообщения никто не отреагировал. Тогда Рамиль решил снять видео и выложить в соцсети.

«Я вижу, как построенные в 2000-х годах беседки мосты и навесы пришли в полную негодность. Туристические домки на кордоне „У трех вершин“ продуваются ветром, а печи дымят так, что создают угрозу для жизни туристов», — говорится в видео.

После этого, Рамилю стали отказывать в бронировании домиков на охраняемой территории. Он связывает это с публикацией видео. Позже на почту жителя Ижевска прислали письмо.

«В феврале мне на почту поступило уведомление о том, что некий инспектор Брюханов приглашает меня в Сатку для составления на меня протокола, якобы он меня уличает в сборе краснокнижного растения „Родиолы Розовой“ на территории НП „Зюраткуль“. Это меня удивило и насмешило», — добавил Рамиль Нуриманов.

Как рассказали в национальном парке, сотрудники «Зюраткуля» начали изучать видео и просмотрели страницы Рамиля в соцсетях. И там, по их словам, обнаружили объявление о продаже краснокнижного растения.

«Во „Вконтакте“ в группе „НурТур“, которая организует и проводит коммерческие походы, была размещена информация о продаже чая „Нургушские сказки“, в состав которого входят радиола розовая. Растение входит в Красную книгу, поэтому сбор ее запрещен», — пояснили в пресс-службе НП «Зюраткуль».

Мужчина не поехал в другой город. А в марте получил протокол об административном правонарушении.

«Прочитав протокол, я посмеялся от души. Помимо того, что он был ложным и незаконным, также содержал в себе много процессуальных ошибок. Например, что в самом тексте описания правонарушения есть фраза „точное время и дата правонарушения не установлено“, ну и отсутствие свидетелей, а также составление самого протокола не в момент придуманного инспектором правонарушения, а спустя 7 месяцев», — пояснил турист.

Рамиль Нуриманов заявил, что не считал себя виноватым, поэтому составил жалобу. 20 июня Саткинский городской суд отменил протокол, сославшись на недоказанность нарушения.

Турист намерен в ближайшее время выложить видеопродолжение всей истории на своем канале на «YouTube».