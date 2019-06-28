Лоси, проживающие в заповеднике «Зюраткуль», покинули его территорию

Сохатые разбрелись по Челябинской области.

Жителей Челябинской области просят быть внимательнее к животным, которых они встречают в лесах региона. Молодые лоси из заповедника «Зюраткуль» вышли за пределы особо-охраняемой земли. Лосиха Люся и лось Нургуш отправились в Учалинский район, их видели возле деревни Шарипово и озера Аушкуль. Лось Афоня ждет, когда его перевезут на кордон в Абзаково. Нюся и Лика были замечены севернее Саткинского района. Соню и Дусю видели в районе Южно-Уральского заповедника.



На всех лосях надеты ошейники, чтобы можно было отличить их от диких лосей. В национальном парке нет заборов и содержание лосей именно полувольное, летом их отпускают в лес на свободу. В этом году много молодых лосей у нас появилось, вот они и ушли искать свое место в этой жизни и в лесах рядом с парком. А ушли на многие километры в Башкирию. — рассказали сайту «Первый областной» в национальном парке «Зюраткуль».

Работники заповедника обращаются к жителям области, особенно Саткинского района, Миасского городского округа, Учалинского и Белорецкого районов Республики Башкортостан с просьбой быть внимательнее и сообщать любую информацию о местонахождении лосей по телефонам: 8-902-897-25-77 , 8-351-61- 5-50-41 .



Водителей просят быть осторожнее на дорогах.



Напомним, что несколько лосих из заповедника ушли гулять по лесам региона еще в мае. Их заметили в Юрюзани, когда доверчивые животные вышли к людям.

