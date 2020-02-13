«Лосиха-инспектор» появилась на Зюраткуле

Полтора километра она бежала за снегоходом, чтобы поучаствовать в рейде.

Послушать 00:00

Девятилетняя лосиха Дарена из национального парка «Зюраткуль» решила поучаствовать в рейде с государственными инспекторами. В день, когда животное «поменяло род деятельности», на патрулирование территории отправился и директор парка Александр Брюханов. Он рассказал, что перед выездом погладил Дашу, поговорил с ней, после чего они с инспекторами отправились в сторону горы Нургуш на снегоходе.

«Потом когда уже ехали по лесу, Дарена выскочила на тропу и начала бежать за нами. Полторы минуты я только успел снять на камеру телефона, а минут пять она бежала за нами, аж из ноздрей пар валил. Затем мы приехали на перевал хребта Нургуш и она нас догнала, пришла выяснять что и как у нас, все обнюхивая. Я отправлял ее домой, чтобы шла на кордон и через какое-то время мы поехали дальше, а она пошла по своим делам. Но когда мы пришли с вершины, Дарена ждала нас и еще сходила с нами на Москаль», — рассказывает Александр Брюханов.

Ранее Дарена уже ходила за машинами, но так быстро и далеко еще не забегала. Чаще всего лоси бегут на небольшие расстояния, если им угрожает опасность. То, что Дарена решила сопроводить людей в патрулировании, очень необычно.

Отметим, что летом лоси уходят с кордона и перемещаются по лесу, как дикие животные. Чтобы их не перепутали, животным надевают цветные ошейники. Осенью они возвращаются в загоны и на кордон, где проводят всю зиму рядом с инспекторами, которые общаются с ними и угощают овощами.