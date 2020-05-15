В Магнитогорске сотрудники полиции провели мероприятие «Тоннель»

Оно призвано выявлять нарушителей постановлений Роспотребнадзора.

Послушать 00:00

Сотрудники полиции провели мероприятие «Тоннель» в Магнитогорске. Оно направлено на выявление граждан, игнорирующих постановление Роспотребнадзора о карантине. Кроме того, полицейские проверяют транспортные средства и напоминают гражданам о необходимости соблюдения самоизоляции.

«В ходе спецмероприятия сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску и специализированного полка ДПС ГИБДД области проверено 576 транспортных средств. Выявлено два грубых нарушения ПДД при управлении транспортными средствами водителями с признаками опьянения. В отношении водителей составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ „Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения“», — отмечают в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Магнитогорску.

Кроме того, было выявлено несколько фактов нарушения правил при перевозке детей, управление автомобилем без документов, отсутствие страховки, а также еще несколько нарушений.