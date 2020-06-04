Циничный гонщик извинился за дрифт у Вечного огня в Верхнем Уфалее

Полиция установила личность нарушителя.

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Полиция Верхнего Уфалея нашла ночного гонщика, который с 1 на 2 июня устроил циничный дрифт у Вечного огня в Сквере победы. Им оказался 18-летний местный житель. В отделе МВД парень рассказал, что его толкнуло на осквернение святыни.

«Молодой человек рассказал полицейским, что поспорил с другом о том, что сможет заехать на машине в сквер Победы. По данному факту сотрудниками ГИБДД составлен административный протокол по части 2 ст.12.15 КоАП РФ — Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения», — прокомментировала специалист отделения по взаимодействию со СМИ ОМВД России по ВГО Альбина Алексеева.

За совершенное правонарушение ему придется заплатить штраф в 2 000 рублей.

В отделе полиции 18-летний любитель пари раскаялся в совершенном поступке и принес извинения всем жителям Верхнего Уфалея, которых оскорбил своим поступком.

«Сделал это по глупости, поспорил с другом, пришлось выполнять. Хочу попросить у всех жителей города прощения, такого больше не повторится!», — сидя спиной к камере повинился нарушитель.

Напомним, жители Верхнего Уфалея утром 2 июня обнаружили в Сквере Победы следы протекторов автомобиля. Ночью, неизвестные устроили дрифт прямо на клумбе перед вечным огнем. Администрация округа обратилась с заявлением в полицию.