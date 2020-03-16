Сотовая связь в России может подорожать на 20%

Подорожание связано с участием операторов в проекте «Доступный интернет».

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Услуги сотовой связи могут сильно подорожать в России. Повышение цен практически на 20% обещают участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT, сообщает газета «Известия». В состав рабочей группы вошли представители крупных мобильных операторов, вместе они обсуждают возможности работы в рамках проекта «Доступный интернет».

«Рост цен примерно на 20% неизбежен, предупредили сотовые операторы, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сетям», — отмечают «Известия».

Комиссия отметила, что на реализацию проекта потребуется не менее 150 миллиардов рублей в год. Эта сумма может меняться из-за объемов трафика. Вопросами компенсации провайдерам, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, займется правительство.

Напомним, что в рамках проекта «Доступный интернет» провайдеры предоставят свободный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Среди них: информационные ресурсы, такие как «Госуслуги», сайты органов власти; социальные сети; почтовые сервисы; другие значимые информационные ресурсы.