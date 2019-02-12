/ Миасцы победили в этапе областного зимнего фестиваля ГТО

Всего в соревновании приняли участие 9 команд горнозаводской зоны.

9 февраля в Миассе состоялся II (зональный) этап областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Соревноваться в Миасс приехали также команды из Златоуста, Трехгорного, Чебаркуля, Карабаша, Катав-Ивановска, Кусы, с. Уйское, Сатки. Максимальное количество человек в команде — 20, по двое на каждую возрастную ступень.

Все участники достойно прошли испытания, от самых маленьких до самых взрослых. Самый пожилой участник был из команды города Миасс Сухарь Алексей Иванович, в декабре 2018 года ему исполнилось 80 лет. — рассказал руководитель центра тестирования ГТО города Миасса Алексей Кочарин.

В технических видах (подтягивание, отжимание, гибкость, поднимание туловища, прыжок в длину) команды соревновались в помещении легкоатлетического манежа. Потом все участники переместились на лыжную базу помериться силами в беге на лыжах.

По итогам соревнований команда города Миасс заняла первое место с результатом 6431 очко, второе место заняла команда города Сатка (6378 очков), а тройку победителей замкнула команда города Златоуст с результатом 5894 очка. Эти три команды отправятся 2 марта 2019 года на финал фестиваля, который пройдет в поселке Увельский.