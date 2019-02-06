/ Жильцов пострадавших в пожаре квартир временно расселят в Озерске

Финансовую помощь распорядился оказать Борис Дубровский.

Пострадавших в озерском пожаре поддержит область. Губернатор Борис Дубровский распорядился выделить материальную помощь всем, кто лишился имущества при ЧП. Кроме того, поддержку окажут и находящимся в медицинских учреждениях. По данным МЧС, таких 7 человек, в том числе 4 ребенка.



Губернатор оценивает действия местных властей во время ликвидации последствий пожара как удовлетворительные и благодарит волонтеров и неравнодушных жителей города, которые откликнулись и оказали пострадавшим помощь и поддержку. Основная проблема, которую необходимо оперативно решить руководству муниципалитета, — это временное расселение жителей пострадавшего общежития. — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, что 2 человека оказались в реанимации после пожара в общежитии Озерска. Пламя, по данным МЧС, занялось на 7 этаже. Жильцов подъезда эвакуировали, огонь оперативно потушили. Некоторым потребовалось наблюдение врачей, поэтому их положили в больницу.

Видео с места пожара и рассказы очевидцев можно посмотреть здесь.