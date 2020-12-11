Крупный пожар в жилом доме в Миассе унёс жизнь местного жителя

Огонь тушили несколько часов.

Днём 10 декабря в старой части Миасса на улице Свиридова загорелся трёхэтажный частный дом. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло уже через 5 минут после сообщения.

В ГУ МЧС России по Челябинской области отметили, что конструкция дома деревянная, лишь облицовка была из кирпича. На первом этаже была расположена автомастерская с высокой пожарной загрузкой. На втором этаже были уже непосредственно жилые помещения. Третий этаж занимала мансарда с большим количеством окон. Всего площадь дома составила более четырёх тысяч квадратных метров.

«Во время тушения огонь через пустоты по деревянным строительным конструкциям распространился на мансардный этаж низкой степени огнестойкости, что значительно усилило скорость распространения пламени», — отметили спасатели.

Пожару был объявлен повышенный номер сложности, что позволило привлечь дополнительные силы. Всего в ликвидации происшествия участвовали 63 человека и 14 единиц техники.

Все предпринятые пожарной службой меры позволили ликвидировать открытый огонь практически в полночь — в 23 часа 54 минуты. Площадь пожара составляла 1 440 квадратных метров.

К несчастью, в результате пожара погиб хозяин дома, 1967 года рождения. Возможной причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при проведении электрогазосварочных работ. В данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются.