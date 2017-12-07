/ 15-летняя мама из Троицка пыталась смыть новорожденного в унитаз

Ребенка выхаживают реаниматологи.

В Троицке обсуждают громкую историю 15-летней мамы. Сообщается, что девушка родила ребенка в домашних условиях, при этом ни разу не посетив гинеколога во время беременности. Якобы младенец не был желанным, поэтому мама вместе с отцом ребенка решили от него избавиться, утопив в унитазе. Этому помешала новоиспеченная бабушка. Информацию частично подтвердили в полиции.

Соцсетям нельзя доверять в полной мере. Полиция сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего. Организована проверка по факту случившегося. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас младенца наблюдают челябинские врачи.



Ребенок в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Ни мама, ни опекун не дали разрешения на разглашение информации о нем. — прокомментировала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Челябинской областной детской клинической больницы Ольга Терехина.



Добавим, что молодая мама также находится в больнице. Ее госпитализировали в медучреждение Троицка.