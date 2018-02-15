/ «Не хотела воспитывать». Убийце новорожденной дочери в Челябинской области озвучили приговор

Женщина проведет в заключении десять лет.

В деле Алены Чеченевой, которая до смерти избила своего ребенка, поставили точку. В 2015 году в поселке Бреды она не менее четырех раз ударила пятимесячную дочь тупым предметом по голове. Для новорожденной травмы оказались смертельными. Установлено, что девушка была в сознании и понимала последствия своих действий и беззащитность ребенка. На этот шаг она пошла, потому что не желала дальше заниматься его воспитанием.

В ходе процесса женщина меняла свои показания, была оправдана, а также оспорила в Конституционном суде право на то, чтобы решение принимала коллегия присяжных. Добавить окончательного оправдательного вердикта ей не удалось. Срок заключения в сравнении с предыдущим даже увеличился на два года.



У Чеченёвой (Лымарь) А.С. на почве ранее возникших личных неприязненных отношений к своей малолетней дочери Лымарь В.С., сложившихся вследствие нежелания осуществлять обязанности по ее воспитанию, возник преступный умысел, направленный на ее убийство. — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Челябинский областной суд признал женщину виновной в убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Ее отправили в колонию общего режима на 10 лет.

