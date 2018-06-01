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/ Молодая девушка выпала из окна многоэтажки на Тополиной аллее

Молодая девушка выпала из окна многоэтажки на Тополиной аллее

Челябинка получила смертельные травмы.
сегодня в 09:39
  |  Происшествия

Накануне на северо-западе Челябинска погибла молодая девушка. Ее тело обнаружили на асфальте возле дома № 161 по улице Братьев Кашириных. Как рассказывают очевидцы, в момент падения раздался громкий крик. На месте работали сотрудники полиции и «скорой».

Там было много крови, я старался не смотреть на нее. Только заметил, что сильно повреждены ноги, разбита голова. Увидел еще, что она была одета в домашнюю одежду, на ней были футболка и нижнее белье. — рассказал сайту «Первый областной» челябинец Руслан Галеутдинов.

Позже, как рассказал очевидец, тело девушки закрыли, на месте остались только полицейские. Правоохранители подтвердили факт падения. Такое происшествие зарегистрировано, сейчас смертельным инцидентом занимаются следователи.

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