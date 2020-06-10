Реку Миасс очистят с помощью специального экскаватора

Машина сможет работать непосредственно в водоёме.

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Специальным экскаватором очистят реку Миасс. Он поможет достать мусор и убрать водоросли. Работы по очистке начнутся уже в середине июня. Как заявил генеральный директор компании-подрядчика, которая и будет проводить работы, экскаватор сможет плавать и чистить от растительности и камышей реку вдоль берегов.



После этого мусор и растительность выгрузят на специальный понтон. Затем, после просушки, отходы отправят на полигон. Однако работать над улучшением Миасса будет не только техника, также привлекут и водолазов. Они будут чистить реку вручную. Общая площадь работ составит около 6 гектар.

«Это от „Союзпищепрома“ до пруда коммунар. То есть река Миасс в пределах Северо-запада и центр города будет полностью вычищен. От всей растительности и мусора, который лежит на поверхности»,— подчеркнул заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Кроме того, подрядчик уберёт свалки вдоль берегов и заново проведет обработку участка, который чистили в прошлом году. Он проходит от «Союзпищепрома» до моста на Братьев Кашириных. С помощью сетей достанут накопившийся за год мусор.