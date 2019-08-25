Челябинка протаранила офисное здание в центре города

Перед столкновением со зданием, автомобиль столкнулся с пешеходом.

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Женщина на автомобиле «Ниссан» протаранила офисное здание в центре Челябинска. Перед столкновением со строением, машина «зацепила» и пешехода. Авария произошла вчера, 24 августа, около 19:30 на улице 3 Интернационала.

«За рулем автомобиля "Ниссан" находилась женщина 1980 года рождения. По предварительным данным, она не справилась с управлением, поворачивая налево и совершила наезд на пешехода, после чего совершила наезд на препятствие», — прокомментировала для сайта «Первый областной» Алена Безменова, старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Пешеходом оказалась женщина 1965 года рождения. Она получила травмы и была госпитализирована.