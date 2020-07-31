Грозы и дожди продолжат бушевать в выходные в Челябинской области

При этом будет очень жарко.

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Погода на Южном Урале всегда удивляет жителей. Сначала была очень долгая засуха, приведшая к гибели большого количества урожая. Теперь же не переставая идут дожди и бушуют грозы. Синоптики челябинского Гидрометцентра оповестили жителей Челябинской области о погоде на предстоящие выходные.

Так, сегодня, 31 июля, в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Воздух прогреется до +26, +31 градуса тепла. Ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду, а при грозах возможны порывы до 15-20 метров.

В Челябинске же также сегодня ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха поднимется до +28, +30 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В субботу, 1 августа, с приходом последнего летнего месяца, кардинального изменения погодных условий не ожидается. Ночью в Челябинской области также будут дожди и грозы. А температура будет +13, +18 градусов. Днем вместе с грозой и дождем воздух может прогреться до +29, +34 градусов, а в горах будет +25, +30 градусов тепла. Ветер будет юго-западный, с переходом на юго-восточный, 4-9 метров в секунду. При грозах возможны порывы до 15-18 метров.

В Челябинске ночь будет преимущественно без осадков, +15, +17 градусов тепла. А днем синоптики предупредили, что также возможны дожди и грозы. Только будет очень тепло — +30, +32 градуса по Цельсию. Ветер ожидается 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров.

В воскресенье, 2 августа, будет еще жарче. Но в темное время суток будет лишь переменная облачность, дождей не ожидается. Зато температура в регионе порадует — +14, +19 градусов тепла. При этом, днем вновь ожидается возвращение дождей с грозами. А воздух прогреется до +30, +35 градусов тепла. Ветер будет южный, юго-восточный, 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 18 метров.

А вот столица Южного Урала в грядущее воскресенье полностью отдохнут от дождей. И ночью и днем будет лишь переменная облачность. В ночь на 2 августа будет +16, +18 градусов, а днем температура поднимется до +33, +35 градусов по Цельсию. Ветер будет 4-9 метров в секунду.