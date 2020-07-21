Фура упала на ремонтируемый участок трассы в Златоусте

По стечению обстоятельств, рабочих не было на месте.

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Возле Златоусте на ремонтируемом участке трассы М-5 перевернулась фура. Инцидент произошёл, сегодня, 21 июля. Большегруз снёс ограждение и упал прямо на участок, на котором проходит ремонт.



Сама авария произошла в 13:10, на втором километре трассы М-5 «Урал», пояснили «Первому областному» представители ГИБДД Златоуста. По стечению обстоятельств, в месте, куда упала большегруз не было рабочих.

«Водитель автомобиля „МАН“ с полуприцепом совершил съезд с проезжей части. Автомобиль получил механические повреждение, водитель не пострадал. Рабочие не пострадали. Обстоятельства аварии уточняются. Груз данного автомобиля частично повреждён»,— пояснили «Первому областному» в ГИБДД Златоуста.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По одной из версий водитель грузовика мог быть пьян, однако сам мужчина опроверг этот факт. Также трезвость водителя большегруза показал алкотестер.