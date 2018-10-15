/ Дорожные службы встретили челябинский снегопад во всеоружии

В ближайшие дни работа спецтехники не потребуется.

Продолжительный снегопад в этом году не стал неожиданностью для дорожных служб. Они были готовы к изменениям погоды, привели в порядок технику и запаслись песком и реагентами. Однако мэр Евгений Тефтелев уверен, в ближайшее время этот арсенал не потребуется: синоптики обещают улучшение погоды.

По прогнозам, вы знаете, до конца недели будут плюсовые температуры — +6, +10. Это дает основания думать, что весь выпавший снег растает. Но реагенты готовы, они все выверены, уже неоднократно применялись. Нашли оптимальный вариант, чтобы экологию не ухудшать. Есть специальная смесь, которую мы применяли в прошлом году. — сообщил на аппаратном совещании глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Отметим, первый снег выпал в Челябинске в пятницу, однако быстро растаял. В ночь на субботу снегопад повторился, та же ситуация была в воскресенье и в ночь на понедельник.

Дорожная ситуация в городе действительно не была критичной. Даже сегодня утром, 15 октября, все пробки были спровоцированы ДТП. В час-пик на дорогах Челябинска было всего 6 баллов.

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