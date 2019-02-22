/ Многоквартирный дом загорелся на ЧМЗ

Во время пожара эвакуировали 13 человек.

Пожар в жилом многоквартирном доме в Металлургическом районе Челябинска произошел сегодня ночью, 22 февраля. По предварительным данным, возгорание началось на 8 этаже дома по улице Прокатной.

Предположительно, от нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов произошел пожар в квартире на восьмом этаже десятиэтажного жилого дома. В результате пожара погибших нет, четыре человека, в том числе двое детей, направлены на осмотр в Городскую больницу города Челябинска, по результатам осмотра все четверо направлены на амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в Единой дежурной диспетчерской службы.

Во время пожара по лестничным маршам было эвакуировано 13 человек, в их числе 4 ребенка. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, УМВД, работники коммунальной службы и скорой медицинской помощи — в общей сложности 42 человека, 13 единиц техники. Пожар ликвидирован в 00:51.