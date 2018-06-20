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/ Педофила объявили в розыск на Южном Урале после надругательства над ребенком

Педофила объявили в розыск на Южном Урале после надругательства над ребенком

﻿Следователи составили фоторобот преступника.
сегодня в 17:08
  |  Происшествия

Неизвестный мужчина может скрываться на территории Челябинской области после надругательства над несовершеннолетним ребенком. Жертвой насильника стала 10-летняя жительница соседнего региона. Не исключено, что мужчина может скрываться на Южном Урале после совершенного в Свердловской области преступления.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления «по горячим следам». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Свердловской области.

Следователи назвали приметы пропавшего. Мужчине на вид 35−40 лет, его рост 175−180 сантиметров, худощавого телосложения, смуглый, глубоко посаженные темно-карие глаза, сильно выдающиеся надбровные дуги, густые брови, сводящиеся в районе переносицы, темные длинные волосы, лоб открыт. Особых примет нет. Был одет в куртку чёрного цвета с белой нашивкой, брюки темного цвета, черные ботинки, в руках черная сумка с ручкой.

Если вы владеете информацией или видели похожего человека, сообщите об этом по номерам 8(3439)32−60−59 (следственный отдел по городу Каменск-Уральский СКР по Свердловской области), 8(3439)34−80−90, 8(343)358−71−61 или «02».

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