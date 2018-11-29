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/ Водителям разрешили снять «Шипы» с заднего стекла

Водителям разрешили снять «Шипы» с заднего стекла

Опознавательный знак перестал быть обязательным.
сегодня в 20:02
  |  Общество

Уже полтора года автомобилисты, сменившие летнюю резину на зимнюю шипованную, должны оповещать всех об этом специальным знаком на стекле. Клеить его требовали сотрудники ГИБДД, ссылаясь на постановление правительства. Но теперь правила изменились. По мнению властей, знак «Шипы» потерял актуальность.

Исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины. — сообщается в новом постановлении правительства.

Автомобилисты давно бунтуют против необходимости клеить знак «Шипы» на стекло. По их словам, треугольник ограничивает видимость на дороге. Кроме того, он не несет функциональной значимости. Просчитать тормозной путь автомобиля, на шипованной он резине или «липучке», невозможно, не зная другие характеристики машины.

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