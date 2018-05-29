/ Грузовая «ГАЗель» загорелась на площади Революции

Дым в центре города напугал челябинцев.

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Грузовой автомобиль «ГАЗель» загорелся на повороте на улицу Цвиллинга с проспекта Ленина в районе площади Революции в Челябинске. Пожар произошел сегодня днем, 29 мая. О происшествии сообщили очевидцы.

Ехал в маршрутке мимо и увидел уже дымящуюся «ГАЗель». Люди из толпы сказали, что задымился движок. Все вокруг боялись, что вот-вот прогремит взрыв, но все равно не расходились и продолжали снимать на видео. — рассказал сайту «Первый областной» индивидуальный предприниматель Ильнур Исламов.

На место оперативно выехали сотрудники МЧС. Локализировать возгорание им удалось уже через минуту.

Вызов поступил в 13:40, через три минуты прибыли на место. Работало два отделения. Через минуту объявлена локализация, в 13:51 возгорание полностью ликвидировано. — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В результате автомобиль получил серьезные повреждения. Обошлось без жертв. Подробности и обстоятельства устанавливаются.