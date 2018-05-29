/ 23-летний автомобилист насмерть разбился на Южном Урале

ВАЗ вылетел с грунтовой дороги.

Молодой человек погиб во время ДТП в Кунашакском районе. 23-летний автомобилист не справился с управлением ВАЗом на грунтовой дороге. Как удалось установить сотрудникам Госавтоинспекции, у водителя не было прав необходимой категории.

28 мая в 07:30 часов на 4 километре грунтовой автодороги водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21 150, не имея соответствующей категории, не справился с управлением, совершил съезд с дорожного полотна с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, направленную на установление обстоятельств произошедшего.

Отметим, что схожая авария произошла сегодня, 29 мая, в Кусинском районе. 58-летний мужчина во время поездки врезался в дорожный столб и умер. Причины ДТП устанавливаются.