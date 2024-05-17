Мнимый сотрудник банка выманил у жительницы Кыштыма более миллиона рублей

Крупную сумму денег она взяла в кредит

Жительница Кыштыма попала в ловушку мошенников, переведя на счета неизвестных 1,2 миллиона рублей. По факту хищения денег возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе полиции города.



52-летняя женщина рассказала полицейским, что ей позвонила неизвестная и сообщила о перерасчете пенсии. Во время разговора жительница продиктовала код, который ей пришел на телефон. После этого связь прервалась.

После женщине позвонил якобы сотрудник банка. Он сказал, что злоумышленники узнали пароль от ее личного кабинета на портале госуслуг и пытаются оформить кредиты на ее имя. Чтобы этого избежать, нужно взять «встречные» займы.

«Жительница Кыштыма под диктовку неизвестных оформила кредиты в различных банках и через терминал перечислила 1 миллион 125 тысяч рублей на неизвестный ей банковский счет», — рассказали в пресс-службе.

Неладное женщина заподозрила уже в соседнем городе при оформлении очередного кредита. Тогда она обратилась в полицию.