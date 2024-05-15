В Челябинской области пенсионерка сохранила 250 тысяч рублей от мошенников

Бдительная женщина распознала мошеннические схемы

В полицию Троицка обратилась 76-летняя местная жительница с заявлением о попытке обмана. Она сообщила, что ей поступило несколько звонков от неизвестных, но она вспомнила предупреждения полицейских о мошенниках и смогла сохранить все свои сбережения в размере 250 тысяч рублей. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам женщины, сначала ей позвонила якобы сотрудница сотовой компании и сообщила о большой скидке на связь. Пенсионерка ответила, что дождется СМС-сообщения с подробностями акции, но сообщение так и не пришло. Женщина самостоятельно позвонила на горячую линию оператора, где ей сообщили, что акции не проводятся.

Затем в мессенджере ей позвонили якобы с портала «Госуслуги». Мужской голос начал убеждать женщину в том, что ее счет в опасности и все сбережения в размере 250 тысяч рублей нужно перевести на якобы резервный счет. Женщина проехала в банк и перевела средства на другой принадлежащий ей счет. А потом обратилась в полицию.

По данным фактам возбуждено уголовное дело о попытке мошенничества (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 159 УК РФ).

Напомним, жители Челябинской области при поступлении подозрительных звонков могут проконсультироваться со специалистами по телефону горячей линии *1593.