Челябинские бойцы СВО теряют деньги из‑за мошенников

Жертвами становятся и родственники ветеранов

В Челябинской области участились различные случаи мошенничества с участниками СВО и их родными. Только в этом году 38 ветеранов спецоперации обратились за помощью к юристам. Корреспондент «Первого областного» поговорил с адвокатом и общественным деятелем Вячеславом Курилиным и выяснил, какими схемами пользуются мошенники и как не стать их жертвами.







С тех пор как участники СВО стали получать выплаты, взор мошенников устремился и на них.

«К сожалению, на сегодня мошенники обратили свое внимание на участников СВО, поскольку они имеют хорошие выплаты. Их жертвами становятся не только бойцы, но и их близкие родственники», — отмечает Вячеслав Курилин.

Те схемы, которые сейчас используют злоумышленники и с которыми сталкиваются юристы, — различны.

Одна из распространенных — люди начинают искать информацию о своих правах, льготах в интернете. Там попадают на мошеннические ресурсы, где им обещают за некую выплату получить машину, квартиру.

«В одном таком случае человек заплатил 100 тысяч рублей. По факту юридическая компания просто направила письма в прокуратуру, Центробанк, вообще не имеющие отношения к данному вопросу органы, и якобы выполнила работу. Мы понимаем, что умысел у этих юристов был на завладение денежными средствами. Активно подключились средства массовой информации, и юристы решили не доводить ситуацию до разбирательств и просто вернули денежные средства. Это такая достаточно простая ситуация, которую понятно как решать», — рассказывает Вячеслав Курилин.





Есть и другие случаи, связанные с выдачей доверенностей на распоряжение имуществом родственникам, когда участник СВО уезжает в командировку. Как советует юрист, нужно более осторожно и внимательно подходить к этому.

«Выдают доверенности, когда едут в зону СВО. И по возвращении боец понимает, что его имущества уже нет. Это ситуация уже гражданского разбирательства», — поясняет юрист.

Также актуальна проблема с телефонным и интернет-мошенничеством.

«Деньги крадут. Ситуация сложнее, потому что в основном денежные средства уходят за границу. Уголовные дела возбуждаются, удается найти преступников, если они на территории России, и ситуации разрешаются. Но это определенные исключения», — отмечает Вячеслав Курилин.





Как объясняет юрист, в зоне риска и те, кто хочет вложить имеющиеся деньги. Такие обращения тоже поступали.

«Интернет насыщен информацией о допзаработках на определенных площадках. Человеку предлагают, условно, открыть свой кабинет для продажи товара. Люди и свои средства вкладывали, и брали кредиты. Когда деньги уходили, выяснялось, что товара нет, денег нет и контактов нет с этими людьми», — рассказывает Вячеслав.

С точки зрения льгот все намного проще.

«Есть официальные источники: министерство социальных отношений и министерство обороны. Есть специальные пункты, которые созданы в помощь участникам СВО, где расскажут о действующих льготах и всех нюансах», — объясняет Вячеслав Курилин.

Юрист советует быть бдительными. Главное, чтобы о схемах мошенничества знали не только сами бойцы СВО, но и их ближайшие родственники. И в случае обмана обращаться только к проверенным юристам. Также в Челябинской области работает Фонд защитников Отечества.