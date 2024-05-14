В Снежинске супруги перевели мошенникам, написавшим от имени директора школы, почти 5 миллионов рублей

Потерпевшие оформили кредиты

В Снежинске женщина, работающая в системе образования, получила в мессенджере сообщение якобы от директора школы с предупреждением, что с ней свяжется представитель Минобра. Позвонивший сказал, что потерпевшая подозревается в финансировании терроризма. Далее женщину и ее супруга злоумышленники раскрутили на 4,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в городской полиции.

«Для убедительности злоумышленники сделали множество звонков от имени представителей различных организаций и ведомств. В ходе разговора они уверяли, что помогают сохранить деньги. Для того чтобы прервать цепочку действий и сохранить собственные сбережения, женщину убедили оформить кредиты в разных банках и перевести их на „безопасный счет“. В одном из банков потерпевшую предупредили, что будут связываться с ее супругом, тогда она решила ему все рассказать», — прокомментировали в полиции.

Мужчина также поверил мошенникам и оформил кредиты в разных банках. Далее злоумышленники пытались уговорить потерпевшего продать автомобиль, тогда супруги поняли, что их обманули. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Ранее мы рассказывали историю челябинки Оксаны Боковой. Женщина поверила мошенникам, написавшим от имени работодателя.