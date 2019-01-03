/ ММК направил 10 миллионов рублей для помощи пострадавшим

Также комбинат окажет людям адресную материальную помощь.

10 миллионов рублей направил ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на благотворительный счет для сбора средств пострадавшим от трагедии в Магнитогорске. На него уже поступило более 7,7 миллионов рублей от организаций и неравнодушных граждан.

Средства, собранные на счет, будут распределяться Министерством социальных отношений по Челябинской области. Деньги пойдут для быстрого решения проблем, которые будут возникать у пострадавших людей.

Также, по распоряжению председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, будет оказана адресная материальная помощь для тех, кто пострадал.

В Управлении информации и общественных связей ПАО «ММК» отметили, что любой желающий может внести добровольное пожертвование на этот счет.

Реквизиты счета для перевода добровольных пожертвований пострадавшим в результате катастрофы в Магнитогорске:

Банк «КУБ» (АО)

Корреспондентский счет 30 101 810 700 000 002 048

ИНН 7 414 006 722. БИК 47 516 949. КПП 997 950 001

Для безналичных перечислений:

30 232 810 409 999 998 976 СЧЕТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Для перечислений на банковскую карту:

4627 1741 5541 0333 ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ