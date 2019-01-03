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/ Акция памяти «Магнитка, мы с тобой!» собрала сотни неравнодушных людей

Акция памяти «Магнитка, мы с тобой!» собрала сотни неравнодушных людей

Почтить память собрались те, кто следил за развитием трагедии.
сегодня в 15:32
  |  Происшествия

Сегодня в 15:00 в Челябинске стартовала акция «Магнитка, мы с тобой!», посвященная жертвам и пострадавшим во время взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске. Почтить память, поддержать и выразить свои соболезнования пришли жители города.

Сотни человек несли к памятнику «Орленок», где организовали мемориал, цветы и свечи. Многие из пришедших не сдерживали слез. Акцию посетили также врио главы Челябинска Владимир Елистратов, первый заместитель главы города Наталья Котова, начальник Управления МВД России по Челябинску Сергей Миронов, сенатор Ирина Гехт, Члены и эксперты Общественной палаты региона, представители общественных организаций и представители национальных культурных центров.

— За очень короткий период собралось около двух сотен челябинцев. Люди начали приходить еще до начала акции, в 14:30. Спустя полтора часа люди еще шли, почтить память. Акция была открыта, все желающие еще могут поддержать тех, кто попал в трудную ситуацию, почтить память погибших в этой страшной трагедии. — рассказал первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

Каждый, кто сегодня не успел к началу акции, может прийти к памятнику «Орленка» и почтить память погибших в ближайшие дни.

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